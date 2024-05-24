عواصف قوية تضرب أوروبا وتخلف قتيلة في صربيا

قتلت امرأة بسبب عاصفة قوية ضربت صربيا، اليوم الجمعة، بالتزامن مع تأثر مناطق في القارة الأوروبية بموجة غزيرة من الأمطار.

وأعلنت السلطات الصربية أن امرأة قضت جراء سقوط شجرة على سيارتها نتيجة هبوب عاصفة قوية في مدينة سومبور.

كما أعلنت حالة الطوارئ في مدينة نوفي بازار غربي البلاد بعد تساقط غير مسبوق للأمطار، وفق صحيفة "20 مينوتوس" الإسبانية.

وسجلت ألمانيا هطولا غزيرا للأمطار؛ ما تسبب بفيضانات في ولاية سارلاند الأكثر تضررا من الحالة الجوية.

وقالت الصحيفة إن السلطات أعلنت عن "وضع كارثي" في سارلاند وقام مستشار البلاد أولاف شولتس بزيارتها.

كما تأثرت مقاطعة السوم الفرنسية بالعواصف القوية والأمطار الغزيرة ما أدى إلى انهيارات أرضية كبيرة في عدة بلديات.

ووفق التقرير فإن نهر السوم استقبل 40 ملم من المياه أي ما يعادل هطول الأمطار لمدة شهر في شهر مايو.

كما شهدت سلوفينيا عواصف مطرية قوية وأبلغ عن أضرار مادية وفيضان بعض الأنهار، كما شهدت بريطانيا وإسبانيا حالة مماثلة.