في واقعة صادمة.. قُبلة رومانسية تُمزِّق طبلة أذن فتاة

تعرضت فتاة لحادثة غريبة تسببت بحدوث تمزق في طبلة الأذن لديها، أثناء مشاركتها لحظة عاطفية مع صديقها، الذي أضر بها، عن طريق الخطأ، أثناء تقبيل أذنها بقوة، ما نتج عنه ضغط شفط شديد.

وتداول الإعلام الصيني واقعة غريبة لشابة من مدينة "هويتشو" بمقاطعة "قوانغدونغ" الصينية، جاءت إلى المستشفى تشتكي من آلام في أذنها.

وبحسب موقع "أوديتي سنترال"، فإن قسم الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى "هويتشو فيرست بيبولز" استقبل فتاة عانت من ألم خفيف وفقدان سمع في أذنها اليسرى.

ولم يشر التاريخ الطبي للمرأة إلى أي نوع من الصدمات الجسدية على مستوى الأذن، ولكن عندما سُئلت عما إذا كان بإمكانها تذكر أي شيء قد يكون نتج عنه ثقب طبلة الأذن، قالت إن صديقها امتص عن طريق الخطأ قناة أذنها خلال لحظة عاطفية.

وعن تلك الواقعة قالت الشابة: "عندما قبّل أذني، امتصها بشدة وأصدر صوت "فرقعة"، بعد ذلك لم أستطع السمع في أذني اليسرى".

وأضافت الشابة التي يطلق عليها Xiaohua للطبيب أنها صدمت من الموقف، وأن كل ما تسمعه هو أزيز مستمر مصحوب بألم خفيف".