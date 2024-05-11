قائد طائرة يتسبب بتأخير إقلاعها ساعة كاملة لـ"يطلب بيتزا"

أصيب ركاب رحلة جوية من لشبونة إلى مانشستر بالذهول، بعدما اعترف كابتن الطائرة صراحة بأنه عطّل رحلتهم مدة ساعة كاملة كي يتمكن من طلب "البيتزا" لطاقمه.

وتحدث كابتن الطائرة للركاب، قائلا: "لقد تأخرت رحلتكم بينما كنت أجلب البيتزا".

ووفق صحيفة "الديلي ميل"، كانت الطائرة جاهزة للانطلاق يوم الأحد، عندما توجه الطيار إلى جهاز الاتصال الداخلي لإيصال عذره للركاب؛ بسبب تأخر الطائرة.

وفي مقطع فيديو، وثّق قيام الطيار بتبرير تأجيل الرحلة، إذ قال صراحة أنه "أخرها كي يتمكن من الحصول على طعام أفضل لطاقمه".

وتابع في بيانه أنه "اضطر للعودة إلى نقطة التفتيش الأمنية؛ لأن موظفي المطار لم يسمحوا له بالتتبع السريع للعودة إلى الطائرة المنتظرة".

ويضيف، وسط سخط الركاب، عبر مكبر الصوت: "لم أستطع إطعام الطاقم من وجبات الطائرة السيئة".

وشرح أنه اضطر للعودة إلى نقطة التفتيش الأمني، والتحقق من جواز السفر؛ لأنه لم يستطع تخطي قائمة الانتظار؛ لأنه لم يُسمح له بذلك.

وبرر للركاب: "لذا اضطررت إلى الوقوف في طابور مع 100 شخص، شكرا لكم على صبركم".

وشوهد الطيار بعد ذلك وهو يعود إلى المقصورة، بينما سُمع الركاب وهم يتململون معبرين عن غضبهم من تصرف الكابتن.

ومع استنكار الركاب، عدم قدرة كابتن الطائرة وطاقمه الاستمرار في رحلة مدتها ساعتين وتحملهم طعام الطائرة. قال متحدث باسم شركة "إيزي جيت": "نأسف لتأخير هذه الرحلة من لشبونة إلى مانشستر بسبب عدم توفر الطعام الكافي على متن الطائرة للطاقم. نحن مطالبون بالتأكد من أن طاقمنا لديه ما يكفي من المؤن على متن الطائرة للعمل بأمان".