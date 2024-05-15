الأردن.. وفاة طفلة نتيجة سلوك صادم من والدها

في واقعة مأساوية، توفيت اليوم طفلة أردنية رضيعة تبلغ من العمر عاما واحدا؛ نتيجة إصابتها بحروق بالغة على إثر وضعها تحت مياه ساخنة من جانب والدها، قبل نحو أسبوعين.

وكشف المتحدث الإعلامي باسم مديرية الأمن العام تفاصيل الواقعة، موضحا أنه بتاريخ 30 أبريل الماضي نقلت إلى أحد المستشفيات في محافظة "إربد" طفلة من مواليد 2023، بعد تعرّضها لحروق في أطرافها السفلية نتيجة انسكاب المياه الساخنة.

وتبيّن من التحقيقات الأولية أن الأب كان تحت تأثير المشروبات الكحولية حين أقدم على وضع ابنته تحت المياه الساخنة، وهدد والدتها إذا أخبرت أحدا بما حدث. وأبلغت إدارة المستشفى قسم "حماية الأسرة والأحداث" في المحافظة بوفاة الطفلة متأثرة بإصابتها.

وأكد المتحدث الإعلامي أنه جرى إلقاء القبض على والد الطفلة الذي كان متوارياً عن الأنظار، بالتنسيق مع البحث الجنائي، وبوشر التحقيق معه، مضيفا أن الواقعة بأكملها ستحال إلى القضاء فور انتهاء التحقيقات.