بعد 60 عامًا.. الكويت تتجه لإلغاء وظيفة المختار

يعيش مخاتير الأحياء في الكويت، آخر أيامهم بانتظار صدور قرار نهائي بإلغاء تلك المهنة العريقة بعد نحو 60 عامًا من ظهورها في البلد الخليجي، الذي كان مؤلفًا حينذاك من عدة أحياء لكل منها مختار.

ومن المرتقب أن يوافق أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، على إلغاء مهنة المختار بشكل نهائي في البلاد بعد أن رفع له مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، خلال اجتماعه الدورة موافقة بهذا الخصوص.

ووافقت الحكومة الكويتية على مشروع مرسوم بإلغاء قانون رقم (40) لسنة 1966 في شأن المخاتير، والذي نصّ على تقسيم الكويت إلى أحياء سكنية، ولكلّ حي مختار، ولا يجوز له أن يجمع بين منصبه وعضوية أي هيئة نيابية أو حكومية أو وظيفة عامة.