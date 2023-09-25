عادات يومية تقلل مخاطر ضعف النظر لدى مرضى السكري

يعتبر مرض السكري من الأمراض الخطيرة التي تصيب الإنسان، ويؤثر اعتلال الشبكية على عيون بعض مرضى السكري.

ومع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى تلف الأوعية الدموية في شبكية العين؛ ما قد يؤدي إلى فقدان البصر أو العمى، بحسب تقرير نشره موقع " ZEENEWS".

بعيدًا عن التدخلات الطبية، قال التقرير إن التغييرات البسيطة والعميقة في العادات اليومية، بدءًا من الخيارات الغذائية والنشاط البدني وتقليل الإجهاد والتوتر، يمكن أن تخفف بشكل كبير من مخاطرها.

وبحسب الموقع، فإن هناك العديد من التغييرات في نمط الحياة، التي يمكن للأفراد إجراؤها للمساعدة في الوقاية من اعتلال الشبكية جراء مرض السكري أو تقليل مخاطره بشكل فعال، كما يلي:

1- مستويات صحية للسكر في الدم

يعد الحفاظ على مستويات السكر في الدم ضمن النطاق المستهدف أمرًا بالغ الأهمية للوقاية من اعتلال الشبكية السكري. وتعد المراقبة المنتظمة والالتزام بخطة علاج مرض السكري التي يحددها الطبيب أمرًا ضروريًّا.

2- اعتماد نظام غذائي متوازن

يجب التركيز على نظام غذائي غني بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون، وأن يتم تجنب الإفراط في تناول الأطعمة السكرية والمصنعة، لأنها يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

3- ممارسة الرياضة بانتظام

إن ممارسة نشاط بدني منتظم، مثل المشي السريع أو السباحة أو ركوب الدراجات، يساعد على التحكم في مستويات السكر في الدم وتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام، وهو أمر مفيد لصحة العين.