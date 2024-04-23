بعد انفصال لعامين.. معتصم النهار يكشف سبب عودته لزوجته

كشف الفنان السوري معتصم النهار كواليس عودته لزوجته لين برنجكجي، بعد عامين من انفصالهما، مشيرا إلى أن ابنتهما "ساندرا" هي من مهدت الطريق للعودة.

وأضاف معتصم النهار خلال لقاء مع الإعلامية نسرين ظواهرة "بعد الطلاق مرت فترة صعبة جدا وقاسية على عليّ وعلى شريكتي وابنتي أيضا، وهذا لا يعني أننا تسرعنا في قرار الطلاق، لأنه كان أمرًا محتما، إلا أن ابنتنا ساندرا مهّدت لنا طريق العودة، وهيأت لنا الظروف الإيجابية التي جعلتنا نعود لبعضنا من جديد".

وكشف النهار عن معاناته من الوحدة بعد الطلاق، موضحا: "كنت أتألم، وحزينا على نفسي وعليهما، كانت فترة صعبة، وكنت مقتنعا بأن لكل أحد تجربته الشخصية في الطلاق وأنه لا يوجد حل محدد للجميع".

وأضاف "حاولت الصمود، ولكنني شعرت أن بيني وبين الانهيار شعرة واحدة، كنت أهرب إلى الرياضة والنوم".

وعن السبب الذي دفعه للعودة إلى زوجته قال: "كنت طول الوقت أشعر أنهما ليستا بخير وأنا أيضا كذلك، قرار الطلاق لم يكن متسرعا كان حتميا، كنا وصلنا لنقطة سيئة، لكن بعد مرور عام من طلاقنا عدنا من جديد".