إخلاء 7 قرى في إندونيسيا بعد ثوران بركان "إيبو"

أجلت السلطات الإندونيسية، اليوم الأحد، السكان من سبع قرى مجاورة عقب ثوران بركان في جزيرة هالماهيرا النائية على نحو هائل، مطلقا سحابة من الرماد إلى السماء.

وبحسب "رويترز"، ثار بركان جبل "إيبو" مساء السبت، وأرسل رمادا بارتفاع أربعة كيلومترات، مع ظهور خطوط من البرق الأرجواني حول فوهة البركان، وفقا للمعلومات والصور التي نشرتها وكالة علوم البراكين الإندونيسية.

وقال عبد المهاري من الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في بيان، إنه تم إرسال فريق مشترك من الشرطة والجيش ومسؤولي البحث والإنقاذ إلى المنطقة لإجلاء السكان من القرى المحيطة.