تضاؤل عدد أفراد العائلة الملكية يهدد التقاليد البريطانية

يهدد تضاؤل عدد أفراد العائلة المالكة البريطانية، والفجوة بين أعمارهم، "تقليدا عزيزا" في البلاد، بعد أن تراجعت مشاركتهم في المناسبات العامة، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".

وذكرت الصحيفة أن "قلة عدد قائمة الأمراء والأميرات والدوقات، ترك عددا أقل من النجوم الملكيين القادرين على إضفاء أجواء ملكية عند الاحتفالات الشعبية كقص الأشرطة، وتقليد الميداليات، والمشاركة في اللقاءات".

ولفت التقرير إلى أن الظهور الملكي في آلاف المناسبات كل عام، يُعد تقليدًا بريطانيًّا عزيزًا.

وقبل عقد من الزمن، عندما كانت الملكة إليزابيث الثانية على قيد الحياة، كان النظام الملكي يضم 15 فردا"، بما في ذلك أبناء عمومة الملكة وأصهارها، الذين كان من الممكن أن يمثلوا التاج الملكي.

لكن الوفاة والمشكلات الداخلية، أدت إلى تقليص عدد أفراد العائلة إلى 11، أكثر من نصفهم يبلغون من العمر 75 عامًا أو أكثر.