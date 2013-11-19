صور.. قرية نرويجية ترى الشمس لأول مرّة في تاريخها

تقع مدينة ريوكان في قاع واد سحيق في النرويج وذلك ضمن مقاطعة تيليمارك الوعرة، ومع انحدار الشمس في الأفق خلال فصل الشتاء فإن المدينة لا تحظى أبداً بنور الشمس بين شهري سبتمبر ومارس.

لدرجة أن سُكان القرية المُتعطشين لأشعة الشمس كانوا يضطرون لركوب تلفريك بُني خصيصاً لكي يستمتعوا بالشمس للحظات قليلة، ولكن هذا العذاب آن له الأوان أن ينتهي.

حيثُ قامت المروحيات بإحضار 3 مرايا كبيرة وُضعت على جبل يرتفع عن المدينة 450 متراً، بحيث تعكس الشمس مباشرة على الساحة الرئيسية للقرية.

هذه الفكرة كانت قد طُرحت في القرية منذ 100 سنة من قبل عامل في محطة إنتاج الكهرباء، إلى أن تم الحصول حديثاً على تمويل للمشروع بقيمة 600 ألف يورو تقريباً.