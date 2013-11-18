محاكمة سرّية لفتاة سعودية فرّت إلى صنعاء مع يمني

صنعاء – (خاص) من سفيان جبران

منعت محكمة يمنية المواطنين ووسائل الإعلام من حضور جلسة سرّية تحاكم فيها فتاة سعودية فرّت إلى صنعاء مع شاب يمني.

وتحاكم الفتاة هدى آل نيران 22عاماً بتهمة التسلل إلى اليمن بطريقة غير مشروعة، والشاب عرفات 25عاماً بتهمة مساعدتها.

وأثار هروب هدى التي عرفت بـ"فتاة بحر أبوسكينة" جدلاً واسعاً بين البلدين وفي الأوساط الإعلامية.

وفي تصريحه لعكاظ، أكد السفير السعودي بصنعاء علي بن محمد الحمدان أنّ الفتاة السعودية هدى سترحل إلى المملكة قريباً، مطمئنا والديها وأهلها بعودتها، ومطالباً الإعلام السعودي واليمني بعدم استعجال نتائج القضية والتروي في مثل هذه الأمور.

ونفت الفتاة هدى ما تناقلته وسائل إعلام سعودية من أنّ الشاب اليمني اختطفها وقالت إنها فرّت معه بمحض إرادتها وتريده زوجاً، وأنّ أهلها رفضوا الشاب اليمني ويحاولون تزويجها من قريب لها لا تحبه.

وقرّر قاضي المحكمة تأجيل النطق بالحكم إلى الأحد القادم، بعدما طالب محامي الفتاة عرض وثائق وطلبات رسمية للفتاة السعودية تطالب بحق اللجوء إلى اليمن، وتنفيذ ما صادقت عليها اليمن من اتفاقيات تحمي اللاجئين.

ورفض وزير الداخلية العميد عبدالقادر قحطان الرد على مذكرة وزيرة حقوق الإنسان بالسماح للمفوضية بزيارة الفتاة التي تقبع في سجن مصلحة الهجرة والجوازات.