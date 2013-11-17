صاعقة رعدية تهز البرج الأعلى في السعودية

أصيب البرج الأعلى في العاصمة السعودية الرياض بصاعقة رعدية أدت إلى انقطاع كامل في الاتصالات إثر هطول أمطار غزيرة صاحبتها عواصف رعدية.
وضربت الصاعقة الرعدية "برج المملكة" المملوك للملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال وبرج "الفيصلية" المملوك لأبناء الملك فيصل، ما أثار الهلع بين القاطنين.
وتواترت الأنباء من العاصمة الرياض بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة، إذ تسببت الأمطار بسيول وانقطاع للكهرباء عن أحياء شمال الرياض.
وكان أمير منطقة الرياض خالد بن بندر بن عبد العزيز عقد اجتماعاً طارئاً في وقت متأخر الأحد لرؤساء الإدارات الحكومية في الرياض لمتابعة تطورات الأوضاع بعد هطول الأمطار الغزيرة.
وتسببت الأمطار الغزيرة بوفاة عائلة مكونة من ثلاثة أشخاص (أب وأم وطفلهما) نتيجة انزلاق سيارتهم.
وكانت وزارة التربية والتعليم السعودية علقت الدراسة الأحد في مدارس مدينة الرياض ومحافظات المزاحمية وثادق وضرما وحريملاء ورماح.