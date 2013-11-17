صاعقة رعدية تهز البرج الأعلى في السعودية

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الصاعقة الرعدية تضرب "برج المملكة" المملوك للملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال وبرج "الفيصلية" المملوك لأبناء الملك فيصل، ما أثار الهلع بين القاطنين.