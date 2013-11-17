مشاهير فرنسا يوقعون عريضة ضد قانون محاربة الدعارة

الممثلة " كاترين دونوف" والمغني " شارل ازنافور" و البحارة ذات الأرقام القياسية "فلورانس ارتو"وأسماء أخرى قامت بتلبية مبادرة المغني "انتوان" الداعية إلى الوقوف في وجه مشروع قانون لمكافحة الدعارة تنوي الجمعية العمومية الفرنسية مناقشته.

"دون إقرار أو تشجيع للبغاء، نرفض تجريم العاملات في هذا المجال أو كل من يلجا إلى خدماتهن ، كما ندعو إلى فتح نقاش حقيقي حول الموضوع بعيدا عن التحيز الأيديولوجي".

كان هذا نص العريضة التي قام بتوقيعها حوالي 60 اسما من المشاهير الفرنسيين من بينهم: "ميراي دارك"، "جولي دوبارديو" ،"جاك لانغ"...

صرح صاحب المبادرة أن اقتراحه قوبل بكثير من الحماس من طرف العديد من المشاهير ، وأضاف "إن قانونا لتجريم الدعارة لن يتسبب إلا في ممارستها أكثر في الخفاء وبشكل غير مضبوط...نحن جميعا متفقون على محاربة كل أشكال إرغام الفتيات على تعاطي البغاء ،لكننا لا نوافق على الأرقام العامة والمبالغ فيها كالقول بان 90 في المائة من فتيات الهوى مرغمات على ما يفعلن."

مشروع القانون هذا الذي تنوي الجمعية العامة الفرنسية مناقشته بتاريخ27 و 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري ينص على دفع غرامة قيمتها 1500 يورو عند اللجوء إلى خدمات إحدى بنات الهوى، ويضاعف المبلغ في حالة العود.

وقد اثأر عددا من ردود الفعل في الشارع الفرنسي ، كما رأت بعض الشخصيات العامة – "سيغولين روايال" مثلا - أن الظروف التي تعيشها فرنسا ،خاصة الاقتصادية منها، لا تسمح بإقرار هذا القانون.