محمد لطفي يكشف سبب خلافه مع محمد شاهين في "رامز جاب من الآخر"

كشف الفنان المصري محمد لطفي تفاصيل خلافه مع مواطنه الفنان محمد شاهين خلال وقوعهما ضحية لمقلب الفنان رامز جلال في حلقة الليلة من برنامج "رامز جاب من الآخر"، مشيرًا إلى أن شاهين سخِر منه بطريقة لم تعجبه.

وأضاف لطفي أنه خلال تصوير أحد الأعمال كان يرتدي قميصًا ضيقًا، فسخر منه محمد شاهين بطريقة لا تليق برجل، مما جعله يغضب منه.

وسخر رامز من زملائه في بداية الحلقة، قائلاً: "حلقة الثأر البايت، خناقة مرت عليها سنوات، والكل شاهد عليها، بدأت بهزار وانتهت بجد، بدأت بوجه جديد يبدأ طريقة حب يعمل فيها كوميديا، ولكنه اتصدم بفنان في جسم هولاكو، وبدأت الخناقة بينهما، النهاردة معنا اثنان الثأر بينهما من سنين، الغتت والأفوش، أصحاب العداوة التي لا تمحوها السنون.. محمد لطفي ومحمد شاهين".

ودخل محمد شاهين في حالة صراخ هستيري بسبب فقرات المقلب، فيما وجّه محمد لطفي سيلًا من السباب لرامز جلال.

يذكر أن محمد لطفي تعاون مع رامز جلال في السابق في فيلم "عيال حبيبة" الذي قام ببطولته الفنان حمادة هلال، وحقق نجاحًا كبيرًا.