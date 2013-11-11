فتاتان تطالبان المارة معاشرة جنسية ثلاثية

قدمت قناة "يوتوب واتيفر" برنامجاً للكاميرا الخفية بموضوع جريء جداً، حيث تقوم فتاتان جميلتان بملابس مثيرة بالطلب من المارة بكل وقاحة أن يرافقهما للقيام بممارسة جنسية ثلاثية معهن.

وتمكنت "آندريا" و"موركان " وهما في الأصل ممثلتان من استفزاز ضحاياهن الذين اختلفوا بين رجال ونساء من مختلف الأعمار، وهكذا جاءت ردود الفعل متنوعة بين المارة فمنهم استقبل هذا العرض بكثير من الحفاوة بينما تهرب البعض بحجة أن لديه صديقة، أما أحد الطاعنين في السن فقد أخذ الأمر على أنه دعابة ودخل في نوبة من الضحك.

ولم يسلم الأمر من مشاكل، فبعض المستجوبين انزعجوا لدرجة استقدام الشرطة التي منعت متابعة التصوير، وهددت فريق التصوير باعتقاله بتهمة تعاطي الدعارة.