ممارسة جنسية ثلاثية تنتهي بطعنات قاتلة

الرباط ـ (خاص) من وداد الرنامي

تم اعتقال فتاة فرنسية ( 25 سنة) بتهمة الشروع في القتل بعدما سددت 9 طعنات إلى مناطق متعددة من جسد خليلها.

الضحية البالغ من العمر 37 سنة لم يفارق الحياة ، لكنه في المستشفى في حالة "صعبة" على حسب تعبير المدعي العام في منطقة "بوزونسون".

بدأت تفاصيل الواقعة عندما عرض الضحية على شاب التقاه في الشارع أن يصحبه إلى مسكنه لممارسة الجنس الجماعي الذي سترافقهما فيه خليلته. قبل الشاب البالغ من العمر 27 سنة هذا العرض، ورافق صديقه الجديد إلى منزله.

بدأت الطقوس الجنسية بين المتهمة – صديقة الضحية – والشاب أمام أنظار خليلها، غير أن المعاشر دخل في نوبة غضب لسبب ما وأخذ يضرب مضيفيه.

نشأت على إثر ذلك معركة صاخبة بين الثلاثي انتهت بقيام الفتاة بطعن خليلها، بينما فر الضيف أمام خطورة الموقف، وتوجه لإعلام الشرطة .