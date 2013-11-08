"خمسيني" يحلق بجناحين فوق أعلى بركان في العالم

حلق الطيار السويسري إيف روسي بواسطة جناحين صناعيين مجهزين بمحركات من فوق قمة جبل فوجي باليابان.
وبٌث فيديو يظهر فيه تحليق المغامر السويسري فوق جبل فوجي بمناسبة إدراج منظمة اليونسكو الجبل الشهير على قائمتها للتراث العالمي للبشرية.
وجبل «فوجي» هو أعلى بركان في العالم معروف بشكله المخروطي وغالباً ما تكلله الثلوج، ويرتفع عن سطح البحر بـ 3776 متراً.
وسبق للمغامر السويسري، البالغ من العمر 50 عاماً، أن قام بقطع بحر المانش بجناح كاربوني مزوداً بأربعة محركات نفاثة.
واعتبر ايف روسي أول إنسان في العالم يطير بفضل أجنحة ميكانيكية شديدة التطور، يمكن وضعها على الظهر، مجهزة بصواريخ نفاثة.