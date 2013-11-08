"خمسيني" يحلق بجناحين فوق أعلى بركان في العالم

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جبل «فوجي» الذي حلق فوقه الطيار السويسري يعد أعلى بركان في العالم وهو معروف بشكله المخروطي وغالباً ما تكلله الثلوج، ويرتفع عن سطح البحر بـ 3776 متراً.