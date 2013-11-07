أغلى صابونة في العالم.. هدية من لبنان إلى قطر

بيروت – (خاص) من هناء الرحيّم

دخلت صناعة الصابون البلدي في مدينة طرابلس اللبنانية مرحلة جديدة من التميز بعد الانتهاء من صناعة أغلى صابونة في العالم مرصعة بالذهب والألماس بتكلفة مالية تبلغ 2800 دولار أمـــيركي، وســتُعـرض الخميس فــي معــرض في دولـــة قــطر التي تحمل الصابونة اسمها.

وقال المدير العام التنفيذي لشركة "خان الصابون" في طرابلس، أحمد حسون، إنّه بدأ العمل على صناعة هذه الصابونة منذ نحو شهر ونصف بخبرات محلية، موضحاً أنّ الصابونة تحتوي على 17 غراماً من بودرة الذهب وثلاثة غرامات من بودرة الألماس ممزوجة بخيرات الطبيعة من العطور والزيوت وغيرها، بالإضافة إلى قطعة من الذهب تحمل اسم قطر يمكن الاحتفاظ بها بعد استخدام الصابونة.

ويبدو أنّ للصابونة "قطر" فوائد عديدة للبشرة ولنضارة الوجه بحسب حسون، الذي تابع: "قمنا بصناعة أعداد قليلة من هذه الصابونة وسنقدّم أول واحدة منها إلى الشيخة موزة، وقد أطلقنا اسم قطر عليها لأنها من الدول التي ساعدتنا سابقاً خلال تطوير صناعة الصابون". مؤكداً القيام بهذه الصناعة من أجل نقل اسم طرابلس إلى المحافل الدولية وإثبات وجودها.

كما ويسعى صانعو الصابونة إلى إدخالها في كتاب غينيس للأرقام القياسية.