باريسيات يداعبن أعضاء الرجال لجمع التبرعات

نظمت شركة "هاندي" -المصنعة لمرهم ضد الباكتيريا- حملة لجمع التبرعات لصالح إحدى الجمعيات مستعينة بثلاث فتيات يقمن بمداعبة أعضاء الرجال العابرين لشوارع باريس مقابل 10 يورو.

وفيما ظهرت علامات الدهشة والانزعاج على وجه بعض الرجال، لم يخف آخرون استمتاعهم بلحظات المداعبة.

هذه الطريقة المبتكرة في جمع التبرعات استوحاها المنظمون من حملة نظمتها إحدى الجمعيات في الولايات المتحدة للتوعية بمرض سرطان الثدي، حيث قام ثلاثة شبان بدس رؤوسهم بين نهدي النساء العابرات.

وتعتبر هذه الأفكار الغريبة ابتكاراً يلجأ إليه لجمع التبرعات لفائدة عدة قضايا إنسانية.