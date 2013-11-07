باريسيات يداعبن أعضاء الرجال لجمع التبرعات

باريسيات يداعبن أعضاء الرجال لجمع ا...

ثلاث فتيات يثرن المارة في شوارع باريس مقابل جمع تبرعات لإحدى الجمعيات.

المصدر: (خاص) من وداد الرنامي

نظمت شركة "هاندي" -المصنعة لمرهم ضد الباكتيريا- حملة لجمع التبرعات لصالح إحدى الجمعيات مستعينة بثلاث فتيات يقمن بمداعبة أعضاء الرجال العابرين لشوارع باريس مقابل 10 يورو.

وفيما ظهرت علامات الدهشة والانزعاج على وجه بعض الرجال، لم يخف آخرون استمتاعهم بلحظات المداعبة.

هذه الطريقة المبتكرة في جمع التبرعات استوحاها المنظمون من حملة نظمتها إحدى الجمعيات في الولايات المتحدة للتوعية بمرض سرطان الثدي، حيث قام ثلاثة شبان بدس رؤوسهم بين نهدي النساء العابرات.

وتعتبر هذه الأفكار الغريبة ابتكاراً يلجأ إليه لجمع التبرعات لفائدة عدة قضايا إنسانية.

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