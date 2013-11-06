قهوة قشر البن تقليد اجتماعي مستمر في صنعاء

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قهوة قشر البنّ تحتوي على نسبة أقلّ من الكافيين الموجود في البنّ نفسه، ويقال إنّها مشروب غنيّ بمضادّات الأكسدة.