قهوة قشر البن تقليد اجتماعي مستمر في صنعاء

صنعاء- ينتشر في منازل ومقاهي البلدة القديمة في صنعاء تقليد قديم هو شرب قهوة القشر التي تُعدّ من مسحوق الغلاف الخارجي لحبوب البن.
وقهوة القشر تحتوي على نسبة أقل من الكافيين الموجود في البن، ويقال إن المشروب غني بمضادات الأكسدة.
ويباع قشر البن في كثير من المتاجر في شوارع البلدة القديمة.
وتقدم قهوة البن للضيوف في المنازل ويقدم معها مسحوق القرفة والزنجبيل.
وقال يمني من أهالي صنعاء القديمة يدعى محمد حسن الخميسي " شرب قشرالقهوة عادة صنعانية متبعة منذ مئات السنين".
ويقبل كثير من اليمنيين على شرب قهوة القشر بعد وجبة الغداء حيث يقال إنها مفيدة لعملية الهضم.
وقال تاجر آخر في البلدة القديمة يدعى هاني عبد الله الشوكاني "قهوة القشر خفيفة ومُليّنة للمعدة، مرغوبة من الصغار والكبار، ولذلك يحبها الشعب اليمني من زمان".
ويقول بعضهم إن قهوة القشر تقدم أيضا خلال اللقاءات الاجتماعية التي لا يمضغ روادها أوراق نبات القات المخدر.
وقال عبد الحليم إسماعيل من أهالي البلدة القديمة: "طبعا أحد الأماكن الذي يرتاده الناس هي مثل هذه القهوة أو المنتدى المصغر، فيرتاده في معظم الأوقات من لا يتناولون القات".
وتُعدُّ قهوة قشر البن من قشور بذرة البن الجافة بعد تحميصها وطحنها، ويضاف إليها الماء المغلي والهيل المطحون.