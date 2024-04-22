أسطورة ينبوع الشباب الأبدي ممكنة باستخدام "الذهب الأسود"
مما لا شك فيه أن تأخير الشيخوخة هو أحد الأهداف التي يسعى إليها الكثيرون، وهذا هو السبب وراء الحلم بأسطورة ينبوع الشباب الأبدي.
وبعيدًا عن كونه شيئًا سحريًا، فإن الطعام يمكن أن يمنحنا هذه الفائدة المذهلة، وفقا لموقع "إنفوباي" الإخباري.
ومن هذا المنطلق، تعد العصائر خيارًا ممتازًا للحصول على خصائص الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة حيث سيُساعدك تناول عصير التفاح والجزر والخيار بانتظام على منع وتأخير علامات الشيخوخة.
وبحسب الموقع، تُعد المكونات الموجودة في هذا العصير أطعمة ذات خصائص يمكن أن تساعد بمنع الشيخوخة، وذلك بفضل تركيبتها الغنية بالعناصر الغذائية الأساسية ومضادات الأكسدة، وهي عالية جدًا لدرجة أنها توفر قيمة كبيرة، يمكن مقارنتها بقيمة "الذهب السائل".
وذكر الموقع فوائد كل منها للوقاية من علامات الشيخوخة؛ فالتفاح غني بفيتامين C، أحد مضادات الأكسدة القوية التي تحافظ على صلابة الجلد ومرونته، ومادة البوليفينول، التي تحمي الخلايا من التلف وبالتالي تقلل من علامات الشيخوخة.
والخيار يحتوي على نسبة عالية من الماء، مما يجعله مرطبًا ممتازًا للجسم والبشرة، بالإضافة إلى مركبات الفلافونويد التي تحارب الالتهابات وتحمي البشرة من آثار الشيخوخة المبكرة.
بينما الجزر، فهو مصدر استثنائي للبيتا كاروتين، الذي يحوله الجسم إلى فيتامين "أ" مما يحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس ويساعد على إصلاح أنسجة الجلد.
بالإضافة إلى ذلك، يساعد الجزر على تنظيف الجسم من السموم بفضل محتواه من الألياف، مما ينعكس بشكل مباشر على صحة ومظهر الجلد.
ولفت الموقع إلى أن الجمع بين هذه العناصر في النظام الغذائي يساعد في حماية الجلد والجسم من الإجهاد التأكسدي والالتهابات، وهي العوامل المرتبطة بالشيخوخة.
حيث يجمع هذا العصير بين مكونات غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، والتي تسهم في صحة الجلد والجسم، مما يساعد على مكافحة علامات الشيخوخة.