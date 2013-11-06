طالب لبناني ينتحر من سطح الجامعه الأميركية

بيروت- أقدم الطالب في كلية الهندسة في الجامعة الأمريكية في بيروت، مروان مصطفى حمزة، على الانتحار من على سطح أحد المباني في الجامعه، ما أدى الى تحطم جمجمته وصدره بالكامل.

والطالب هو نجل طبيب أعصاب ومن مواليد كفر رمان - النبطية ( جنوب لبنان ).

وحضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقا لمعرفة الملابسات والدوافع وراء سقوطه، وقد علمنا أنه يتم معاينة كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث والاستماع إلى إفادات الشهود الذين تواجدوا هناك.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن الطالب أقدم على الانتحار لاسباب نفسية وكان موضع متابعة ومعالجة من الاخصائيين.