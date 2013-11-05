ستة سعوديين ينتقلون للعيش على كوكب المريخ

قبلت "ون مارس" للإقامة على كوكب المرّيخ مدى الحياة طلب ستة سعوديين فقط من بين 477 شخصاً تقدّموا من المملكة العربية السعودية، وذلك حسب القائمون على المشروع.

وبلغ إجمالي عدد المتقدّمين من الخليجيين للإقامة في المريخ للأبد بلغ 1259 شخصاً بينهم عدد قليل من النساء، وكانت الأكثرية للسعوديين بواقع 477 شخصاً، لكن لم يُقبل منهم سوى ستة أشخاص، وينتظر أن يُقبَل عدد آخر في دفعة مقبلة.

وتلقى البرنامج أكثر من 225 ألف طلب من أشخاص حول العالم من 140 بلداً للمشاركة في الرحلة، استحوذت الولايات المتحدة على حصة الأسد منها بـ47654 شخصاً، تليها الهند بحوالى 20 ألفاً.

ويجهّز القائمون بعض التقنيات ومن أهمّها البقاء على الاتصال مع الأرض من قبل سكان المريخ.