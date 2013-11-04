5 دول عربية في لائحة أكثر الدول إجحافا بحق المرأة

رتب تقرير صادر عن المنتدى الإقتصادي العالمي الدول الأكثر إجحافا بحق المرأة، وكان اللافت هو ورود إسم 5 دول عربية من ضمن أسوأها.

وفي حين شكلت اليمن أكثر دولة تُظلم فيها المرأة كانت أيسلندا أكثر الدول عدلا بحقها.

وإرتكز التقرير في ترتيبه على الفروق بين النساء والرجال في 136 دولة، وقارن أرقام مستوى التعليم وفرص العمل والتمثيل السياسي والصحة العامة، ليبدو أن وضع المرأة بشكل عام دائما أسوأ من وضع الرجل.

ووفق الأرقام الصادرة فإن 49% من اليمنيات و40% من الباكستانيات أميات.

كما إنعدم وجود المرأة في المحافل السياسية للدول الأسوأ دعما لها، ما يفسر على الأرجح مظلوميتها من وجهة نظر معدي التقرير.

وفي ما يلي ترتيب أسوأ الدول:

اليمن

باكستان

تشاد

سورية

موريتانيا

ساحل العاج

إيران

المغرب

مالي

السعودية: حيث تشكل النساء 18% من سوق العمل فقط