مدرّس مصري يضرب طالبة "شالوتاً" لرفضها شراء سندويشة له

القاهرة – تقدّم ولي أمر طالبة ببلاغ إلى قسم شرطة في مصر يتهم فيه مدرّساً بإهانة نجلته واستخدام العنف معها لامتناعها عن تلبية مطلبه غير المشروع بشراء سندويش له أثناء حصة دراسية.

وقررت الشرطة إحالة المدرّس للنيابة الإدارية والتي أقرّت إحالته للتأديب، حيث أحال المستشار محمد راشد مدير النيابة الإدارية المدرّس الذي يعمل بإحدى المدارس الإعدادية بإدارة قويسنا التعليمية في مصر، للمحاكمة التأديبية، لقيامه بالتعدي على تلميذة بـ"الشالوت" أمام زميلاتها بالفصل، لرفضها شراء سندوتشات له.

وتبين من التحقيقات تعدّي المدرس علي التلميذة أثناء حصة الرياضيات، بأن ضربها بـ"الشالوت" أمام زميلاتها لامتناعها عن الاستجابة لمطلبه بالخروج لشراء عدد من السندويشات له من أمام المدرسة أثناء الحصة الدراسية.