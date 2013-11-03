روسيّة تعرض عذريتها للبيع تحت شعار: جديدة وغير مستخدمة

موسكو – ربما الحاجة هي السبب وربما عملية نصب، فقد قامت مراهقة روسية (18 عاماً) بعرض عذريتها للبيع في مزاد علني على أحد مواقع الانترنت بأقل من 30 ألف دولار.

وذكرت صحيفة بريطانية أنّ الفتاة الروسية، وصفت نفسها بأنها "جديدة وغير مستخدمة".

وتقول الفتاة على موقع المزادات "أنا في حاجة ماسة إلى المال لذلك سأقوم ببيع أغلى شيء أمتلكه وهو عذريتي، وأنا جاهزة للمقابلة في أي وقت حتى لو كان غداً".

ونقلت الصحيفة عن موقع المزادات أنّ الفتاة المراهقة عرضت أن تقابل من يرغب بمواعدتها في أحد الفنادق الروسية؛ وقالت أيضاً أنها "تريد أموالها قبل المواعدة".

وأكدت الصحيفة البريطانية أنّ الشرطة الروسية تحقق في هذه الحادثة.