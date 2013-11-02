خمس حركات للنساء تعبر عن رغبتهن في الرجل

هنالك عدد من الحركات التلقائية التي تصدر عن الفتاة في حال وجود رغبة داخلية لديها للإرتباط بالشخص الذي أمامها، وذلك بحسب خبراء علم النفس ولغة الحركات (لغة الجسد).

ومن أبرز هذه الحركات ما يلي:

ستجد نظراتها مركزة تماما في عينيك ولن تسرح مطلقا طوال الجلسة ولن تتابع حركة الموجودين بجانبكما ولا تفاصيل المكان حولكما.

التفاف الأذرع: نقول دائما أن الشخص الذي يقفل على جسمه باذرعه هو شخصية منغلقة ويحمل بداخله أشياء لا يبوح بها للآخرين، إلا أن قيام الشريكة بهذا السلوك أمامك يدل على شيء آخر وهو الرغبة في الاقتراب منك أكثر والتمتع بدفء الحب والسعادة الغامرة.

الميل ناحيتك: لن تجد حركات البنت مشتتة في كل اتجاه بل ستجدها موجهة ناحيتك سواء عن عمد أو بدون وسيكون اتجاه جسمها في حالة ميل ناحيتك.

اللعب بشعرها: ربما يكون ذلك نوعا من القلق أو الدلع فملامسة البنت لشعرها بأطراف أصابعها يحمل رسالة هامة إليه وهي الاهتمام بما تقول والتفكير فيك بعمق والتركيز معك بكل حواسها ورغبتها فيك.

عض الشفة: نادرا ما تقوم البنت بهذه الحركة خاصة إذا كانت تضع مستحضرات تجميل على شفاهها ولكن ربما تعض شفتيها بشكل بسيط أو حتى تغير من وضعهم وتحرك لسانها من تحت.