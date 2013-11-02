النساء أفضل من الرجال بأداء مهمتين معاً

تعتبر القدرة على القيام بعدد من الأعمال أو الواجبات في آن واحد، ضرورية في مهن عدة. وكشفت دراسة جديدة أن النساء هن أفضل من الرجال بأداء مهمتين في وقت واحد.

وأخضع الباحثون 120 امرأة و120 رجلا لاختبار تبديل الخبرات عبر استخدام جهاز الكمبيوتر، ثم طلبوا بشكل منفصل من 47 امرأة و47 رجلا ممارسة تبديل المهام التي تتضمن الكتابة بخط اليد، وسيناريوهات أكبر حول "الحياة الحقيقية."

وفي التجربة الأولى، كان الرجال أبطأ في أداء المهام مقارنة بالنساء. وفي المجموعة الثانية وجدت الدراسة أن الرجال والنساء لا تختلف قدراتهم كثيراً في حل مشاكل حسابية بسيطة، والبحث عن المطاعم على الخريطة، أو الإجابة على أسئلة حول المعرفة العامة على الهاتف. وتجدر الإشارة إلى أن النساء كن أفضل بكثير في وضع استراتيجيات لتحديد مواقع النقص في المشاريع.