الزحف الإسمنتي يهدد جمالية العمارة الطينية في حضرموت

حضرموت- تتفرد المباني الطينية في حضرموت شرق اليمن بطابع فني ومعماري يجسد براعة البنّاء اليمني.

وتبدأ رحلة بناء البيت بصناعة الطوب، أو مايسمى المدر، من الطين المخلوط بالعشب اليابس "التبل" ومهمته مساعدة الطين على التماسك وكل هذا يتم في أماكن يطلق عليها "المقالب".

ويترك الِطوب في ضوء الشمس مدة لا تقل عن يومين حتى يجفف ليستخدم بعدها في بناء البيوت.

تبنى البيوت من هذا الطوب على أساس أرضي من الحجارة، ويتسم البناء بتخطيط يتناسب وطبيعة الجو الحار في حضرموت.

لا تنتهي مهمة الطين في صناعة اللبن فقط بل تستخدم أيضا بين الطوبة والأخرى البناء وتؤدي مهمة الإسمنت في المباني الحديثة.

يقول البناء، عبدالله بن صالح، لـ (إرم): ما يميز البناء بالطين عن الإسمنت هو المتانة وتحمل الصدمات؛ فعند تعرض الجدار الإسمنتي لصدمة أو حدوث زلزال يتساقط ككتلة واحدة بينما البناء الطيني يتأثر مكان الصدمة بخدوش فقط.

ويضيف: الطين يتسم بالبرودة وهذا مناسب لبيئة مثل حضرموت وينوه بأن أعمال الترميم في البيت الطيني أسهل وأضمن بكثير من غيره.

ويوضح بأن العمر الافتراضي للمباني الطينية أطول من المباني الإسمنتية.

ومن المباني الطينية الشهيرة التي تفخر بها حضرموت منارة مسجد المحضار بمدينة تريم البالغ طولها 175 قدما وهي أطول منارة مبنية من الطين وجذوع النخيل في العالم.

كما تقف مباني مدينة شبام وسط وادي حضرموت التاريخية المبنية في القرن السادس عشر، كأول ناطحة سحاب في العالم ويبلغ متوسط عدد طوابقها 8 طوابق.

وما يميز العمارة الطينية هو إمكانية الزخرفة على جدرانها التي تطلى بالجير" النورة" البيضاء وغالبا ما تغطي الأجزاء العلياء من المباني.

وللحفاظ على التراث المعماري اتخذ المجلس المحلي بمدينة تريم التاريخية في العام 2007 قراراً بمنع البناء الإسمنتي داخل المدينة خصوصاً قرب من المواقع الأثرية.

هذا القرار لم يلق قبولا لدى المستثمرين؛ إذ أن المشاهد يرى الزحف الإسمنتي يتزايد يوما بعد آخر مهددا جمال العمارة الطينية في وادي حضرموت.

وتبقى هذه الكنوز الأثرية بحاجة إلى اهتمام من قبل الجهات المختصة في الدولة لتشجيع السياحة التي تراجعت كثيرا خلال الأعوام الماضية.