سائق الاختبارات في ماكلارين أوتوموتيف يكشف عن ماكلارين بي1

دبي- بعدما أكدت شركة ماكلارين أوتوموتيف أن الظهور العلني الأول لسيارة ماكلارين بي1 الخارقة في الشرق الأوسط سيكون ضمن فعاليات معرض دبي الدولي للسيارات 2013، تعلن ماكلارين أوتوموتيف وبكل فخر أن كريس غودوين، سائق الاختبارات الرئيس في ماكلارين سيكشف الغطاء عن الجيل القادم من سيارات الأداء العالي الرياضية. وكان كريس قد سجل أكثر من 4 آلاف ساعة قيادة ضمن برنامج تطوير ماكلارين بي1، والتي تسعى لبلوغ هدف واضح وهو أن تكون أفضل سيارة في العالم للسائق على الطرقات والحلبات.

وكان برنامج التطوير الذي خضعت له سيارة ماكلارين بي1 قد تضمن العديد من الاختبارات التي جرت في أقسى الظروف، بدءاً من البحيرات المتجمدة في الدائرة القطبية، وانتهاءً بالصحراء ذات الحرارة الشديدة على الساحل الغربي في أمريكا الشمالية بالإضافة إلى أصعب الطرق وحلبات السباق.

ستجري فعاليات معرض دبي الدولي للسيارات 2013 في مركز دبي التجاري العالمي حيث سيكون غودوين حاضراً لإخبار زبائن ماكلارين بي1 حول مساهمته في تصنيعها، وعن السبب الذي يجعلها تمنح السائق أكثر تجربة مشابهة للجلوس خلف مقود سيارة الفورمولا1.

وفي تعليق له قال كريس غودوين، سائق الاختبارات الرئيس لدى ماكلارين أوتوموتيف: "في اللحظة التي ستقود فيها سيارة ماكلارين بي1 ستعرف على الفور ما الذي يجعل هذه السيارة الرياضية الخارقة تتميز أي سيارة أخرى. تعتبر ماكلارين بي1 دون أدنى شك السيارة الأكثر إثارة وقدرة، كما أنها تتميز عن أي سيارة رياضية أخرى بما تتمتع به من تقنيات متطورة وديناميكية عالية."

وتابع كريس قوله: "تعد ماكلارين بي1 حصيلة أبحاث وأعمال تطوير واختبارات مكثفة نفذها فريق العمل في ووكينغ وفي مختلف أنحاء العالم. وقد سنحت لي الفرصة خلال الفترة التي أمضيتها مع ماكلارين أن أقود العديد من السيارات التي صنعها الفريق، وكانت ماكلارين بي1 السيارة الوحيدة المخصصة للطرقات التي منحتني تجربة مشابهة لتلك التي توفرها للسيارات المخصصة للحلبات وما تتمتع به من قدرات هائلة."

وتعد ماكلارين بي1 أول سيارات الجيل القادم الرياضية الخارقة التي تصل إلى سوق الشرق الأوسط، وسيبدأ تسليم أولى السيارات للزبائن في المنطقة مع نهاية عام 2013.

كما سيشهد معرض دبي الدولي للسيارات 2013 عرض سيارة ماكلارين 12سي الحائزة على الجوائز، وسيارة 12سي سبايدر، لتكون المرة الأولى التي تعرض فيها جميع سيارات ماكلارين معاً في منطقة الشرق الأوسط.

وفي تعليق له قال السيد إيان غورساتش، المدير الإقليمي لشركة ماكلارين أوتوموتيف في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "سيساهم وجود كريس معنا في دبي خلال المعرض في منح الزبائن فرصة للتعرف على الأمور التي مررنا بها خلال تصنيع سيارة ماكلارين بي1. إنه بالتأكيد أحد أفضل سائقي الاختبارات في صناعة السيارات."