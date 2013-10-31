أميرة سعودية: لو كنت وزير مالية لأفلست السعودية

نشرت أميرة سعودية تغريدة على حسابها الرسمي في موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي دعت فيها إلى توزيع الأعطيات على المواطنين السعوديين دون تمييز.

وجاء في التغريدة التي نشرتها الأميرة المثيرة للجدل بسمة بنت سعود بن عبد العزيزالأربعاء "لو كنت وزيرة المالية لأفلست السعودية، لأنني كنت سأصرفها على الجميع من غير تفرقة، واكنسها كل ليلة كما فعل عمر عليه السلام".

وتتناقل وسائل الإعلام بين الحين والآخر آراء الأميرة التي تثير جدلاً في السعودية إذ تتبنى قضايا إصلاحية من قبيل حرية المرأة ورفع الأجور وتحسين ظروف معيشة المواطن، وصياغة دستور ملزم للمملكة، وإصلاح النظام التعليمي، وغيرها من القضايا التي تعتبر في حكم المحظورات في المجتمع السعودي أكثر المجتمعات العربية والإسلامية محافظة.

والأميرة بسمة، هي ابنة الملك سعود الراحل شقيق العاهل السعودي الحالي الملك عبد الله، ووالدتها من بلاد الشام، وتمضي معظم أوقاتها في لبنان وبريطانيا.

وتجاوز عدد متابعي الأميرة السعودية على موقعها الرسمي في "تويتر"93 ألف متابع، تفاعل بعضهم مع تغريدتها الأخيرة، وردّت عليها إحدى المدوّنات وتدعى "شموخ ومهابة" بقولها: "مع احترامي.. دائماً تتكلمين بصفة شخص مسؤول وأنك رح تعملين كذا وكذا لكن ما شفنا شي".

وكانت الأميرة بسمة العام الماضي انتقدت الحكم الملكي المطلق في السعودية وأكدت أن النظام السعودي الحالي يفتقد إلى الشفافية لأن نصف سكان المملكة فقراء.