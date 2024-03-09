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مي فاروق في مرمى الانتقادات بسبب "اللوك الغريب" (فيديو)
ردّت الفنانة المصرية مي فاروق على انتقادات تعرضت لها بسبب إطلالتها في حفل أحيته، مساء الخميس، ضمن فعاليات موسم الرياض، مشيرة أنها تحترم نقد الجمهور.
وأضافت، خلال منشور في "فيسبوك": "شكراً لكل الآراء اللي وصلت لي عن حفل أمس، شكراً لكل الآراء الإيجابية ولكل الانتقادات المحترمة البنّاءة الراقية، كل احترامي للجميع".
وردت بالقول: "وأما عن اللي علقوا عن اللوك الخاص بيا امبارح إنه غير لائق مع إني مش فاهمة ليه؟ أو إني كنت شبه الكائنات الفضائية، أو cat woman أوعدك إن شاء الله المرة الجاية يكون اللبس سبايدر وومن أو بدلة غطس. طب والله أنا برضو بحبكم قوي".
وقدمت مي فاروق مجموعة من أغاني رموز الغناء العربي ولكن بتوزيع مختلف، مثل أم كلثوم، ونجاة، وعبد الحليم حافظ، وفيروز، ووردة.