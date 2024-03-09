مي فاروق في مرمى الانتقادات بسبب "اللوك الغريب" (فيديو)

ردّت الفنانة المصرية مي فاروق على انتقادات تعرضت لها بسبب إطلالتها في حفل أحيته، مساء الخميس، ضمن فعاليات موسم الرياض، مشيرة أنها تحترم نقد الجمهور.

وأضافت، خلال منشور في "فيسبوك": "شكراً لكل الآراء اللي وصلت لي عن حفل أمس، شكراً لكل الآراء الإيجابية ولكل الانتقادات المحترمة البنّاءة الراقية، كل احترامي للجميع".