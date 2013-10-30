10 الآف بالون تُطلق في صنعاء لسرطان الثدي

صنعاء- ابتكرت المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان في اليمن طريقة لحثّ النساء على الكشف المبكر لسرطان الثدي بإطلاقها عشرة آلاف بالون وردي اللون في سماء العاصمة اليمنية صنعاء اليوم.

وكُتب على البالونات "الأمل بالشفاء" لتسليط الضوء على معاناة مرضى سرطان الثدي اللواتي يمررن بمراحل العلاج المختلفة، كما تبارك هذه الرسائل لأولئك الذين أتموا علاجهم وتمكنوا من التغلب على المرض.

وأُطلقت البالونات من فندق موفنبيك حيث يعقد مؤتمر الحوار الوطني لدعم مرضى السرطان ومن مقر المؤسسة ومن دار الحياة لرعاية مرضى السرطان ومدارس البنات ومنظمات نسوية.

وقال مدير المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان الدكتور مالك صبار: "إن هذه الحملة أتت اختتاماً لفعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي وتهدف إلى الإسهام في دعم الحملات التي تركز على مرضى سرطان الثدي بشكل خاص، وللتوعية بأهمية الكشف المبكر عن المرض".

وفي هذه المناسبة قامت المؤسسة بتوسعة مركز الحياة لمكافحة سرطان الثدي والذي يقدم خدمات الكشف المبكر عن سرطان الثدي مجاناً وهي تعبيرية هدفها إيصال رسالة المؤسسة التوعوية، ورسالة تضامن ومحبة.

وتمنّت المسؤولة الإعلامية في المؤسسة صمود النجار في حديثها لـ "إرم" أن تُقنع هذه الحملة النساء بالذهاب الى مراكز الفحص كي يتجنبن الأخطار الناتجة عن الإهمال.