مصر.. زوجته امتهنت الدعارة وهو آخر من يعلم

تفاجأ رجل مصري أثناء عودته في وقت متأخر من الليل إلى منزله بأصوات غريبة تصدر من منزله، ومن غرفة النوم بالتحديد، ليقترب ويفتح الباب ويجد زوجته عارية بين أحضان شابين.

وقام بعدها الرجل المدعو خالد بالاستعانة بالجيران لضبط الزوجة "هناء" والشابين وتسليمهما إلى قسم الشرطة الخاص بالمدينة.

وذكرت وسائل الإعلام المصرية أنه وأثناء التحقيقات، اعترفت هناء أنها امتهنت مهنة "الدعارة" واعتادت ممارسة الجنس مع راغبي المتعة من الشباب مقابل مبلغ مادي.

لكنها أكدت أيضاً أنها تعمل في المجال منذ فترة، وأن زوجها خالد هو "آخر من يعلم" في المنطقة.

كما قامت بعدها السلطات المصرية بتحويل القضية للجهات الأمنية المختصة للتحقيق بالأمر وإصدار الأحكام المطلوبة وفقاً للتهمة الصادرة بحقها.