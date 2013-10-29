أميركية تطلق فيديو تمارين رياضية للمحجبات

أطلقت أميركية مسلمة محجبة قرصاً مدمجاً يحتوي على تمارين رياضية للسيدات المحجبات، لتشجيعهن على ممارسة الرياضة في منازلهن والترويج لفكرة أن الإحتشام وستر الجسد لا يعني أبداً إهماله.

وأطلقت السيدة نادين أبو جر "دي في دي" بعنوان "نادونا اكستريم"، وصرحت على موقعها الإلكتروني أن: "الأكمام الطويلة والقمصان الواسعة لا تعني أبدا الزنود المتهدلة ودهون البطن."

وكانت نادين أنتجت السي دي بالتعاون مع المدربة الشخصية زينب اسماعيل، والتي ترتدي الحجاب أيضاً. وتنوي السيدتان التوجه بالتمارين لشريحة المسلمات الأميركيات.

وتظهر نادين في الدي في دي وهي تنفذ التمارين الرياضية مرتدية أكثر من زي رياضي يغطي جسدها بالكامل، ويبدأ كل تمرين بعبارة قصيرة "لتعزيز فكرة أن الجسد السليم يأتي من الروح السليمة والعكس صحيح"، على حد تعبيرها.

وكانت السيدتان أطلقتا السي دي لجمع تبرعات خيرية بقيمة 15 ألف دولار، ولكنهما تخطتا المبلغ المطلوب وتنويان حالياً طرحه في الأسواق الأميريكة خلال الشهر الحالي.

وأضافت نادين كاتبة على موقعها الإلكتروني: " في فيديوهات الرياضة الحالية كل ما نشاهده هو الجلد والجلد والمزيد من الجلد، فالتمرين عبر النظر إلى مدربة شبه عارية لا يساعد في الحصول على الهدف المنشود، فالمرأة ليست بحاجة لإظهار جلدها من أجل الحصول على أيد ممشوقة ومعدة مقطعة العضلات". وأردفت: "إن أفضل طريقة للبقاء قوية هو من خلال الاعتناء بنفسك داخلياً وخارجياً".

وتنحدر نادين من أصول فلسطينية، وكانت خسرت مؤخراً نحو 28 كيلوغراماً، ما دفعها إلى إنتاج هذا الفيديو للسيدات اللواتي لا يذهبن للنوادي الرياضية كونها مختلطة.

وتعمل نادين حالياً كمهندسة، ولكنها تطمح من خلال الفيديو الى الوصول لكل النساء المسلمات حوال العالم والتأكيد أن بإمكان الجميع ممارسة التمارين سواء كن محجبات أم لا.