رحيل أول سائقة تاكسي في الجزيرة العربية

أعلنت مصادر طبية بمدينة عدن، جنوب اليمن، الاثنين، عن وفاة أول سائقة تاكسي في شبة الجزيرة العربية بعد معاناة مع المرض، عن عمر ناهز 75 عاما.

وقضت عائشة يوسف 45 عاما من عمرها في قيادة سيارتها بعدن، دون أن ترتكب مخالفة مرورية واحدة، بعد أن امتهنت بيع السجائر والمثلجات عقب وفاة والدها وهي في ربيعها الخامس عشر.

في منتصف الخمسينات بدأت عائشة عملها ، واستمرت إلى أن أصابها الوهن وتركت سيارتها قبل قرابة عشر سنوات من وفاتها، وخلال مشوارها الحافل خلف المقود، حظيت بعدد من الشهادات التقديرية من الحاكم البريطاني لمدينة عدن وجهات مجتمعية أخرى.

وفي عام2006 منحتها إدارة مرور عدن شهادة تقديرية باعتبارها أقدم سائقة سيارة أجرة في الجزيرة العربية.

وعاشت عائشة يوسف إبراهيم الشهيرة في عدن دون أن تدخل تجربة الزواج، لتقاسي الحياة الصعبة وحدها، بعد أن أجبرها المرض على ملازمة منزلها، وتلقي المساعدات من أهالي حي القطيع في مدينة كريتر، إلى أن فارقت الحياة في مستشفى حكومي بعد عمر حافل بالعمل الدؤوب .