السعودية تُدرِج مكافحة الفساد في المناهج الدراسية

الرياض- طالبت الهيئة الوطنية السعودية لمكافحة الفساد "نزاهة" وزارتي التربية والتعليم العالي، بإدراج مكافحة الفساد في مقررات المدارس والجامعات للحث على حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

وينتشر بين الحين والآخر جدل في المملكة حول مناهج التربية حول قضايا سياسية أو قضايا تمس المجتمع السعودي أكثر المجتمعات العربية والإسلامية محافظة.

وكما طلبت الهيئة من وزارة التعليم العالي إعلامها عن البحوث التي قامت بها الجامعات السعودية في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، حيث أن وزارة التعليم العالي أفادت أنه سوف يتم إدراج عنوان "حماية النزاهة ومكافحة الفساد" ضمن البحوث التي تقوم الجامعات بإعدادها.

ويذكر أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي أنشأت قبل نحو عامين، سبق وأن رفعت تقارير للعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز حول تجاهل بعض الوزارات لاستفساراتها وتقصيرها في أعمالها.