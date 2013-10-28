الجزائر تستزرع الأسماك في المناطق الصحراوية

إن الجنوب الصحراوي وبعده عن الشواطئ الجزائرية في الشمال جعل سكانه هم الأقل استهلاكاً للأسماك الطازجة، حيث قامت وزارة الصيد البحري أمس الأحد بعملية استزراع للأسماك في أحواض السقي بولاية وادي سوف في الجنوب الشرقي من الصحراء الجزائرية.

وتم اختيار سمك البلطي النيلي وسمك القط لإستزراعهما في هذه المنطقة لأنهما يتأقلمان مع المناخ الصحراوي، وتعتبر هذه العملية في استزراع الأسماك في الصحراء العملية الثانية من نوعها في الجزائر، حيث تمت الأولى منذ سنوات في منطقة ورقله في الجنوب الغربي، وقام الخبراء الذين نجحوا في ورقلة بتقديم شروحات وافية للفلاحين في بلديتي حاسي خليفة والدبيلة من ولاية وادي سوف حيث أحواض السقي الفلاحي .

وتهدف العملية إلى توفير السمك الطازج لإستهلاك سكان المناطق الصحراوية الجزائرية.