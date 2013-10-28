عاصفة تجتاح جنوب بريطانيا تعطل الرحلات الجوية

بدأ العمال في جنوب غرب إنجلترا في رفع الأشجار التي اقتلعتها قوة الرياح الأحد بعد أن توقع خبراء الأرصاد أن تجتاح "أسوأ عاصفة منذ سنوات" أجزاء من بريطانيا الإثنين.

وهبت عاصفة محملة برياح قوية وأمطار على مناطق في جنوب إنجلترا وويلز في ساعة مبكرة مما أدى لإلغاء رحلات جوية وتعطيل القطارات واغلاق الجسور قبل ساعة الذروة المرورية.

وأطلقت وسائل الاعلام البريطانية على العاصفة اسم "سانت جود" القديس الراعي للقضايا الخاسرة الذي يتم الاحتفال به عادة في 28 اكتوبر/ تشرين الاول وشبهت عاصفة اليوم بعاصفة عام 1987 التي قتلت 18 شخصا في بريطانيا وحطمت نحو 15 مليون شجرة.

وأعلن مطار هيثرو في لندن عن إلغاء نحو 20 في المئة من رحلات الطيران بين الساعة 0060 و1100 بتوقيت جرينتش وطلب من المسافرين الرجوع إلى شركات الطيران التي حجزوا فيها.

وقالت هيئة الطرق السريعة في إنجلترا أن شدة الرياح اضطرتها إلى اغلاق بعض الطرق التي تربط بين ساوث ويلز وانجلترا.

كما تعطلت القطارات أيضا وقالت هيئة السكك الحديدية أنه من غير المرجح أن تشغل القطارات في بعض المناطق قبل الساعة 0900 بتوقيت غرينتش.