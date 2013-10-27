إسرائيليات ينظمن دوريات للحماية من الاعتداءات الجنسية

نظراً لتزايد الاعتداءات الجنسية على النساء في أحياء الفقر في جنوب تل أبيب داخ إسرائيل، وضعف تواجد الشرطة الإسرائيلية في هذه المناطق، قررت مجموعة من النسوة الإسرائيليات التطوع وتنظيم أنفسهن للقيام بدوريات أمنية للحد من هذه الإعتدءات التي باتت تتزايد يشكل كبير.

وقد بثت القناة الإسرائيلية العاشرة مساء أمس تقريراً عن الظاهرة حيث رافقت القناة النساء الإسرائيليات في دوريتهن الأولى .

ولفتت القناة العبرية إلى أن نساء أحياء الفقر في جنوب تل أبيب استلهمن فكرة التطوع وتنفيذ دوريات أمنية لمكافحة الاعتدءات الجنسية من نساء الهند . وتتعرض نساء كثيرات لحالات إغتصاب واعتداءات جنسية داخل إسرائيل خاصة في الأحياء الفقيرة والتي يقطنها يهود شرقيين .