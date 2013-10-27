اللبنانية بالمرتبة الثامنة بين أجمل وأقوى نساء العالم

اللبنانية بالمرتبة الثامنة بين أجمل...

موقع Ucityguides.com يختار النجمة اللبنانية هيفاء وهبي أجمل امرأة في لبنان ويؤكد أن المرأة اللبنانية قوية وجبارة والدليل صمودها طيلة سنوات الحرب.

المصدر: بيروت - (خاص) من هناء الرحيّم

اختار موقع Ucityguides.com ، المختص بتقديم النصائح للمسافرين والسائحين، لبنان كأفضل البلدان من الناحية الجمالية والسياحية، حيث حلَّ في المرتبة الثامنة وفق الموقع.

لكن اللافت في هذا الاختيار هو أن الموقع وضع صورة هيفاءوهبي معتبرين أنها أجمل إمرأة في لبنان، ومؤكدين أن المرأة اللبنانية ليست جميلة فحسب، بل قوية وجبارة والدليل صمودها طيلة سنوات الحرب.

وقد حلت البرازيل في المرتبة الأولى في الجمال والسياحة، تاليها روسيا، سلوفاكيا، السويد، فنزويلا، كولومبيا، أوكرانيا، لبنان، أنغولا، والولايات المتحدة الأمريكية.

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