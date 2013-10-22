دراسة عن السمات الشخصية النفسية للبنانيين

بيروت - (خاص) من هناء الرحيّم

كشفت دراسة لبنانية وطنية حول "سمات الشخصية واضطراباتها"، أن معدل المزاج المكتئب عند اللبنانيين 7,6، والمزاج المتقلب 5,9، والمزاج المندفع 12,5، والمزاج العصبي 2,8، والمزاج القلق 6,6.

وشملت الدراسة 1500 شخص تتجاوز أعمارهم الـ18 عاماً، وأجراها عدد من الباحثين اللبنانيين بالتعاون مع «منظمة الصحة العالمية».

وتكشف الدراسة أن اللبنانيين مندفعون، إذ يسجل المزاج المندفع معدلاً مرتفعاً مقارنة مع المعدلات التي تظهرها دراسات في بلدان أخرى، كما بدا أن اللبنانيين قلقون غير أنهم أقل عصبية من مجتمعات أخرى مثل الألمان.

وتبين الدراسة أن المزاج عموماً لا يتغير مع العمر، إلا أن شدة المزاجين العصبي والمتقلب تخف عند بعض الأفراد مع التقدم في العمر.

إلى ذلك، تنتشر الاضطرابات الشخصية في لبنان، وفق دراسة وطنية شملت ثلاثة آلاف فرد بنسبة 6%. ولا يعتبر هذا المعدل مرتفعاً مقارنة مع باقي الدول (الولايات المتحدة: 10%، أستراليا: 6,6 %، بريطانيا: 4,4 %).