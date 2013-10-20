فتاة يمينة تطلق النار على شاب حاول معاكستها

صنعاء- (خاص) من سفيان جبران
فتحت فتاة النار على شاب داخل حديقة السبعين في صنعاء بسبب معاكسته لها حسب قولها.
وإستخدمت الفتاة البالغة من العمر 18عاما مسدسا روسيا وأصابت الشاب البالغ من العمر 23 عاما برجله اليسرى لينقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وقالت وزارة الداخلية اليمنية إنها إعتقلت الفتاة وعثرت على 10 غرامات من الحشيش بحوزتها.
وفي تعليقه على هذه الحادثة طالب شاب الفتيات اليمنيات بإرتداء ملابس غير مثيرة، مضيفا" عندما ترتدي النساء ملابس مهذبة سيحني الشباب رؤوسهم إحتراما لهن".
لكن الفتيات اليمنيات يعتقدن أن معظم الشباب يعيشون حالة هوس ويلاحقون الفتيات في الشوارع والحدائق لإشباع غرائزهم التي جاءت بسبب التخلف وقلة الوازع الديني.