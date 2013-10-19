صور.. هيفاء وهبي سفيرة للاتصالات الإنسانية

بيروت - شكرت هيفا وهبي وزارة الاتصالات والهيئة على اختيارها لمنصب سفيرة الاتصالات للقضايا الإنسانية، متمنّيةً أن تكون على قدر المسؤولية الكبيرة التي وضعت على عاتقها، وتمنّت الوصول قدر الإمكان إلى تقليل الإصابات الناتجة عن حوادث السير في لبنان.

وقد أعلن وزير الاتصالات اللبناني، نقولا صحناوي، عن تعيين النجمة هيفا وهبي سفيرة الاتصالات للقضايا الإنسانية، في مؤتمر صحفي عُقد في فندق كراون بلازا - الحمرا.

وعبّر صحناوي عن سعادته بتعيين هيفا سفيرة الاتصالات للقضايا الإنسانية، وأوضح أن هذا الاختيار جاء نتيجة مجموعة من العوامل، منها جماهيريّة هيفا الواسعة وقدرتها على التأثير وإيصال الرسالة، إضافة إلى تواصلها المستمرّ مع جمهورها من خلال الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن الحملة تمتدّ لسنتي 2013 و2014، وستتضمّن بثّ إعلانات حملة "لا تستعمل الهاتف وأنت تقود"، وتنظيم عدد من النشاطات الخيريّة ونشر إعلانات على الطرق وفي وسائل الإعلام.