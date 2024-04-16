ممثلة بريطانية توبخ مصورا طلب منها إظهار ساقها (فيديو)
حظيت الممثلة البريطانية هانا وادينجهام بإعجاب جمهورها ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن وبخت مصورًا طلب منها "إظهار ساقها" عند وصولها لحضور حفل توزيع جوائز "أوليفييه" يوم الأحد الماضي.
وفي مقطع فيديو انتشر بشكل واسع على موقع X، لم يكن تعليق المصور مسموعا، إلا أن وادينغهام ردت قائلة "يا إلهي، لن تقل ذلك لرجل أبدًا.. يا صديقي".
وقالت له إنها ستترك الحفل في حال طلب منها الأمر نفسه مرة أخرى، قائلة "لا تكن غبيًا، وإلا فسوف أرحل. لا تقل أظهري القليل من ساقك.. وتحلَّ ببعض الأخلاق!"
وتظهر اللقطات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، الممثلة البريطانية وهي تقف على الدرج، مرتدية فستانًا طويلًا جاء شفافًا في المنطقة السفلية.
وبعد لحظات من ردها، سُمع الجمهور وهو يهتف باسم الممثلة، ويحييها على موقفها الذي وصفوه بالشجاع.
واشتهرت هانا وادينجهام بدور ريبيكا ويلتون، مالكة نادي ريتشموند لكرة القدم، في فيلم Ted Lasso، والذي فازت من خلاله بجائزة إيمي وجائزة اختيار النقاد وجائزة نقابة ممثلي الشاشة.
كما لعبت دور البطولة في مسلسل Game of Thrones وبعض مسرحيات "برودواي"، وشاركت في استضافة مسابقة الأغنية الأوروبية العام الماضي في ليفربول.
يذكر أن جوائز أوليفييه تأسست عام 1976 للاحتفال "بالمكانة العالمية لمسرح لندن"، كما تعد من بين أرقى الأوسمة المسرحية في بريطانيا.