ممثلة بريطانية توبخ مصورا طلب منها إظهار ساقها (فيديو)

حظيت الممثلة البريطانية هانا وادينجهام بإعجاب جمهورها ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن وبخت مصورًا طلب منها "إظهار ساقها" عند وصولها لحضور حفل توزيع جوائز "أوليفييه" يوم الأحد الماضي.

وفي مقطع فيديو انتشر بشكل واسع على موقع X، لم يكن تعليق المصور مسموعا، إلا أن وادينغهام ردت قائلة "يا إلهي، لن تقل ذلك لرجل أبدًا.. يا صديقي".

وقالت له إنها ستترك الحفل في حال طلب منها الأمر نفسه مرة أخرى، قائلة "لا تكن غبيًا، وإلا فسوف أرحل. لا تقل أظهري القليل من ساقك.. وتحلَّ ببعض الأخلاق!"

وتظهر اللقطات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، الممثلة البريطانية وهي تقف على الدرج، مرتدية فستانًا طويلًا جاء شفافًا في المنطقة السفلية.