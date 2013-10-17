ضابط مصري يمارس الرذيلة بعد تنويم الحرس

القاهرة – تمكنت قوة من الشرطة من إلقاء القبض على ضابط أمن برتبة مقدّم خلال ممارسته الرذيلة مع إحدى السيدات في مكتبه داخل مجمع المحاكم ليلة عيد الأضحى، وبدأت نيابة المحلة الكبرى في مصر التحقيق في واقعة ضبط المقدم.

وقالت مصادر من مجمع المحاكم، إن المقدم «م. ي»، الضابط بقوة تأمين مجمع المحاكم، قام بمنح عدد من أفراد الأمن من قوة تأمين المجمع، معلبات عصائر بها مادة منومة، وبعد أن غابوا عن الوعي، اصطحب سيدة داخل مكتبه بالمجمع ومارس معها الرذيلة.

وأضافت المصادر أن أحد أفراد الأمن استيقظ واكتشف غياب زملائه عن الوعي، فارتاب في الأمر، ودخل المجمع للتفتيش، فاكتشف قيام الضابط بممارسة الرذيلة مع سيدة داخل مكتبه، فقام بدوره بإبلاغ إدارة البحث الجنائي، حيث اتجهت قوة من الشرطة على الفور وتحفظت على الضابط داخل المكتب.

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة التي باشرت التحقيقات، وأمرت باستدعاء شهود الواقعة وطلبت تحريات المباحث.