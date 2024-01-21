لبلبة تحرج زياد برجي في "joy awards" (فيديو)
أحرجت الفنانة المصرية لبلبة الفنان اللبناني زياد برجي بسبب أغنية "وبطير"، التي يتنازع عليها مع المطربة إليسا، حيث أخبرته أنها تحب الأغنية، التي تغنيها إليسا.
والتقى الفنان برجي بالفنانة لبلبة على هامش فعاليات حفل"joy awards" المقام حاليا بالمملكة العربية السعودية.
قالت لبلبة: "أغنيتك جميلة جدا" ليرد متسائلا: "شو حلو؟" لترد: "لا، الأغنية اللي غنتها إليسا"، مشيرة إلى أغنية "وبطير" التي يتنازع عليها برجي مع مواطنته إليسا.
ويذكر أن برجي قد أعلن في شهر أيلول/سبتمبر الماضي انتصاره قضائيًّا مرة أخرى على مواطنته الفنانة إليسا، على خلفية الأزمة بينهما على أغنية "وبطير".
ونشر برجي نص بيان عبر حسابه على منصة "إكس" يؤكد فيه برد محكمة الاستئناف في دبي الدعوى، التي تقدمت بها إليسا مؤخرًا.
وجاء في بيان الفنان اللبناني: "أبلغنا المحامي جان قيقانو أن محكمة الاستئناف كرست بموجب حكم صدر عنها بتاريخ اليوم حق زياد برجي بأداء ونشر أغنية وبطير، بعدما قضت بوقف قرار قاضي الأمور المستعجلة في المتن الذي كان قد حجب عنه هذا الحق سابقًا".
وتعود تفاصيل الأزمة عندما قررت الفنانة إليسا في وقت سابق مقاضاة زياد برجي الذي أعاد نشر أغنية "أنا وبس" بصوته وباسم "وبطير"، وصدر حكم آنذاك في لبنان لمصلحة الفنانة بمنع زياد من تأدية الأغنية في الحفلات.
وكانت الدعوى حينها تتهم برجي والشاعر أحمد ماضي بالتعدي على حقوق الملكية الفنية والأدبية العائدة لإليسا في أغنية "أنا وبس"، إلا أن الفنان اللبناني تقدم باستئناف للحكم الصادر حينها وكسب الدعوى.