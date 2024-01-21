لبلبة تحرج زياد برجي في "joy awards" (فيديو)

ويذكر أن برجي قد أعلن في شهر أيلول/سبتمبر الماضي انتصاره قضائيًّا مرة أخرى على مواطنته الفنانة إليسا، على خلفية الأزمة بينهما على أغنية "وبطير".

ونشر برجي نص بيان عبر حسابه على منصة "إكس" يؤكد فيه برد محكمة الاستئناف في دبي الدعوى، التي تقدمت بها إليسا مؤخرًا.

وجاء في بيان الفنان اللبناني: "أبلغنا المحامي جان قيقانو أن محكمة الاستئناف كرست بموجب حكم صدر عنها بتاريخ اليوم حق زياد برجي بأداء ونشر أغنية وبطير، بعدما قضت بوقف قرار قاضي الأمور المستعجلة في المتن الذي كان قد حجب عنه هذا الحق سابقًا".