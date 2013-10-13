احتجاج بالقبلات تضامنا مع مراهقَين بالمغرب

الرباط ـ نظم عشرات المغاربة اعتصاما رمزيا بالقبلات تضامنا مع مراهقين قبض عليهما لنشر صور على فيسبوك وهما يقبلان بعضهما.

وتبادل نحو عشرة من الأحبة القبلات أمام مقر البرلمان، وأكدوا حقهم في التعبير عن مشاعرهم علنا في المجتمع المغربي المحافظ.

وكانت السلطات المغربية قد قبضت على فتى وفتاة وضعا صورة لهما على الفيسبوك وهما يقبلان بعضهما.

وعمر الفتى 14 عاما والفتاة 15 عاما وأخذت الصورة لهما بواسطة صديق خارج مدرستيهما في مدينة الناظور شمال شرقي المغرب، وتم نشرها.

ووجهت لهما تهمة الخروج على الآداب العامة بعد أن نشرت صحيفة محلية الصورة.

وبدأت حملة على موقع التواصل الاجتماعي احتجاجا على القبض عليهما، وفقا لتقرير في "بي بي سي".

وكان نحو ألفي شخص قد قالوا إنهم سيشاركون في الاحتجاج بالقبلات السبت ولكن لم يشارك في الاحتجاجات سوى العشرات، مما يوضح الفارق بين الاحتجاج الفعلى والاحتجاج على الانترنت في المجتمع المغربي المحافظ.