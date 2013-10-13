صور ملكة جمال الكون أمام تاج محل توقعها بورطة

نيودلهي- لم تكن ملكة جمال الكون، الأمريكية أوليفيا كالبو، تعرف أن صورها أمام قصر تاج محل الشهير في الهند ستوقعها في ورطة مع السلطات في البلاد.

قال ضابط في الشرطة الهندية الخميس، إن السلطات رفعت دعوى ضد الحسناء كالبو، لأنها عقدت جلسة تصوير للأزياء غير مصرح بها في تاج محل، النصب المصنوع من الرخام الأبيض، والأكثر شهرة في الهند.

وقال مفتش الشرطة سوشنات جاور إن ملكة جمال الكون وغيرها في مجموعتها، متهمون بانتهاك قانون التراث في الهند، عندما كانت كالبو في زيارة لمدة 10 أيام إلى البلاد .

وأشار إلى أن فريقا للتصوير مع كالبو، أقام جلسة تصوير من أجل إعلان تجاري للأحذية في تاج محل، دون الحصول على إذن من هيئة المسح الأثري التي تديرها الدولة في الهند.

وقال جاور إن تصرف الشرطة جاء بناء على شكوى وردت من هيئة المسح الأثري يوم الخميس، مشيرا إلى أن كالبو في حالة إدانتها، فإنها تواجه السجن لمدة تصل إلى عامين، وتدفع غرامة قدرها 100 ألف روبية (نحو 1600 دولار).

وقالت وسائل الاعلام الهندية إن النشاط التجاري محظور في محيط مبنى تاج محل، أحد مواقع التراث العالمي .لكن كالبو وقفت لالتقاط الصور وهي ترتدي حذائا، وتمسك آخر في يدها.

وأعربت كالبو لمجلة بروفيدنس، عن أسفها لعقد جلسة التصوير.

وأضافت "اعتقد أن الفكرة كانت تدور حول أن أفضل معلم لتمثيل الهند هو تاج محل.. ولكن للأسف كان ذلك مسيئا للغاية بالنسبة لهم.. وبصراحة بادرت إلى سؤال فريق العمل عن كون جلسة التصوير تلك لائقة أم لا".