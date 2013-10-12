3 أشقاء مصريين يعدمون جزاراً أخذاً بالثأر

القاهرة - أقدم 3 أشقاء على قتل جزار رمياً بالرصاص أخذاً بالثأر منه على قيامه بقتل شقيقهم، بعدما قضى عقوبة سجن مدتها 8 سنوات.

وبعد خروجه من السجن وأثناء وقوفه أمام منزله، قام الأشقاء الثلاثة بإطلاق النار على الجزار، وتلقى قسم شرطة السلام بلاغاً من المشفى، باستقبال الجزار مصاباً بطلقات نارية بالرأس والبطن وتوفي متأثراً بجراحه بعد وصوله للمشفى.

وسألت قوة من ضباط القسم نجل المجنى عليه، حيث أكد أنه أثناء وقوفه بصحبة والده أمام المنزل فوجئا بثلاثة أشخاص يستقلون دراجة نارية بدون لوحات معدنية قاموا بإطلاق أعيرة نارية تجاههما نتج عنها حدوث إصابة والده، ولاذوا بالفرار.

وأضاف أن هناك خصومة ثأرية بين والده وعائلة "التنح" بالمرج، وبتشكيل فريق بحث تبين أن وراء ارتكاب الجريمة ثلاثة أشقاء، فيما تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، أخذاً بالثأر.